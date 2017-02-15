В Севастополе будут судить двух крымчан, совершивших разбойное нападение на местного предпринимателя

Двое крымчан, которые подозреваются в разбойном нападении на владельца севастопольских магазинов, предстанут перед судом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.





«Злоумышленники узнали о том, что один из владельцев магазинов в определенные дни забирает выручку. Они решили ее похитить, поэтому в начале сентября 2016 года, применив электрошокер и травматический пистолет, забрали деньги у владельца магазина, который выходил из него после инкассации. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались 41-летний и 52-летний жители Крыма. «В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ – «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Меру наказания определит суд», – уточнили в пресс-службе.