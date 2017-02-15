В Севастополе классифицированы по «звездности» 9 отелей

В Севастополе классифицированы по «звездности» 9 отелей. Об этом на сессии Заксобрания Севастополя заявила и.о. начальника главного управления культуры Лариса Дудкина.





«На повышение качества обслуживания, определение его соответствия установленным требованиям была проведена работа по классификации средств размещения и пляжей. В 2016 году в Севастополе была аккредитована организация, осуществляющая классификацию объектов туристской индустрии, включая гостиницы», – сказала Дудкина.





При этом она отметила, что в настоящее время прошли классификацию с присвоением категорий: 2 отеля – категория «две звезды», 3 отеля – категория «три звезды», 2 отеля – категория «четыре звезды» и один отель получил категорию «пять звезд».





15 июня 2016 года Правительство РФ утвердило Севастополю план относительно классификации 24 отелей до конца года. В России принята классификация отелей по пяти категориям.

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