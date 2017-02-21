В Севастополе в 2016 году вырос уровень детской смертности из-за внешних причин

В Севастополе в прошлом году вырос уровень детской смертности из-за внешних причин. Об этом заявила и.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко.





«Показатель детской смертности (дети от 1 года до 17 лет) на 10 тысяч населения вырос на 11,1%. Рост смертности произошел из-за внешних причин – 13 из 20 случаев. Зафиксирован один случай утопления, два случая отравления угарным газом, шесть смертей в результате ДТП, три случая непреднамеренного падения с высоты, один случай отравления неизвестным химическим веществом», – сказала Емельяненко.





При этом она отметила, что пять детей умерли от заболеваний, в частности, трое от злокачественных новообразований, двое от врожденных пороков развития.





«За 12 месяцев 2016 года случаев материнской смертности на территории Севастополя не зарегистрировано. Показатель младенческой смертности на одну тысячу родившихся живыми составил 4,77, что на 2,3% ниже аналогичного показателя 2015 года и на 10,5% ниже показателя дорожной карты департамента здравоохранения», – сказала Емельяненко.





По ее словам, показатель младенческой смертности в РФ составил 6, в Южном федеральном округе – 5,6, в Республике Крым – 5,1 случаев на 10 тыс жителей.

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