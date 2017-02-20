В бюджете Севастополя в 2017 году на замену 118 аварийных лифтов предусмотрено 200 млн руб

В текущем году в Севастополе будет заменено 118 аварийных лифтов — на данные цели выделено 200 млн руб. Об этом заявил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Севастополя Евгений Бортников.





«На ближайшие 5 лет разработан план по замене 1 200 лифтов. На 2017 год у предусмотрено финансирование в размере 200 млн рублей, которые пойдут на замену 118 лифтов в 57 многоквартирных домах», – сказал Бортников.





При этом он отметил, что в первом квартале будет идти процесс проектирования замены лифтов. «Со второго квартала объявим конкурс. В первом полугодии мы должны иметь контракты, и 118 лифтов, которые предусмотрены бюджетным финансированием на этот год, мы должны сделать», – пояснил Бортников.





24 мая 2016 года начальник отдела Севтехнадзора Кирилл Близнецов заявил о том, что около 600 севастопольских лифтов не допущены к эксплуатации. «В Севастополе насчитывается около 1600 лифтов, значительная часть которых прослужила 25 лет и более. Такие лифты были подвергнуты глубокому экспертному обследованию и 600 из них признаны непригодными для эксплуатации», – сказал Близнецов.

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