Новости Севастополя

В четверг в Севастополе до 5 градусов мороза

09:0026.01.2017г.

Сегодня в Севастополе переменная облачность, небольшой снег. Об этом сообщает Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза. Ветер северный 15 - 17 метров в секунду. Атмосферное давление 769 мм. ртутного столба, влажность 75%. 

Температура воды у берегов Севастополя 6 градусов выше нуля.

Источник: Новый Севастополь

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