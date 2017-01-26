В четверг в Севастополе до 5 градусов мороза

Сегодня в Севастополе переменная облачность, небольшой снег. Об этом сообщает Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.





Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 1 до 3 градусов мороза. Ветер северный 15 - 17 метров в секунду. Атмосферное давление 769 мм. ртутного столба, влажность 75%.





Температура воды у берегов Севастополя 6 градусов выше нуля.

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