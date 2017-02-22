В проекте стратегии развития Севастополя до 2030 года не совпадают некоторые данные – секретарь ЕР

В разных частях проекта стратегии развития Севастополя до 2030 года указаны разные данные – в частности, несовпадения были обнаружены в описательной и резолютивной частях проекта стратегии. Об этом в своем блоге написал секретарь севастопольского отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников.





«На мой взгляд, данная стратегия – классический случай, когда описательная часть не совпадает с резолютивной. Возьмем, например, раздел «Водоснабжение», – отметил Колесников.





Он предложил открыть страницу 23 документа и прочитать о том, что «уровень потерь при передаче воды составляет примерно 38% против 12% по Российской Федерации». «Далее указывается: больше 50% водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии (в России в целом – немногим более 30%). По оценке специалистов, потенциал экономии воды при замене водопроводной инфраструктуры может составить более 17% ее забора. Я пытался постичь эту мудрость, но не смог. Потери в сетях почти 40%, но если сети отремонтировать, то экономия составит 17%. Это как?» – предложил поразмышлять вместе с ним Колесников.





Он добавил, что в резолютивной части речь идет о другом. Авторы проекта предлагают тарифное регулирование, применение приборов учета по всей цепочке оказания услуг и введение норм расходования воды.





Колесников обратил внимание на тот факт, что в стратегии – «ни одного слова о ремонте и модернизации сетей». «Тогда справедливо задаться чисто одесским вопросом: «И к чему весь этот шум?» – резюмировал Колесников.

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