В сетях «Севтеплоэнерго» очень высокие показатели потерь тепла – департамент городского хозяйства

Директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов отметил 20-процентные потери тепла в сетях «Севтеплоэнерго». Об этом он сообщил журналистам.





«Севтеплоэнерго» за год произведено 857 Гкал. Полезный отпуск составил 686 Гкал, потери 170 Гкал. Это очень высокий показатель потерь, соответственно у нас сейчас принята схема теплоснабжения, будут реализовываться инвестиционные программы для того, чтобы снизить объем потерь на «Севтеплоэнерго», – отметил чиновник.





Во время отопительного сезона на сетях «Севтеплоэнерго» регулярно происходят аварии. В Севастополе 111 котельных работают на газе, 12 – на угле и 3 на мазуте.

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