Ветераны Севастополя поблагодарили Овсянникова за парк «Патриот» у горы Гасфорта

Ветераны Севастополя поблагодарили и.о. губернатора Дмитрия Овсянникова за парк «Патриот» у горы Гасфорта. Об этом сегодня на встрече ветеранов с главой города заявил представитель севастопольских ветеранов генерал-майор в отставке, инспектор группы инспекторов минобороны РФ по Черноморскому флоту Юрий Михайленко.





Заявлению ветерана предшествовала речь вице-губернатора Вячеслава Гладкова. «Сегодня в этом зале (через пару минут) состоится очень важное событие. Воспитанниками Московского суворовского училища была изготовлена копия штурмового флага, который был водружен над метеостанцией после взятия и освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (9 мая 1944 года), для передачи этой копии Севастополю», – сказал Гладков.





Он также сообщил, что севастопольская ветеранская организация во главе с генерал-майором в отставке Юрием Михайленко прибыла из Москвы, «где в торжественной обстановке руководством училища и курсантами были переданы две копии флага».





Михайленко, в свою очередь, отметил, что «все мероприятия, которые провели суворовцы, проходили в военно-патриотическом парке минобороны РФ «Патриот» в Кубинке». «Руководители парка также порадовалась за нас, за то, что принято решение относительно строительства филиала парка «Патриот» в Севастополе. Мы рады, что строительство парка все-таки будет», – уточнил Михайленко. После этих слов он вручил Овсянникову копию штурмового флага.





1 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных обсуждений.





По данным ВЦИОМ, идею создания в Севастополе парка «Патриот» министерства обороны России поддерживают 67% горожан. Против выступают 11%. К меньшинству относятся депутаты Заксобрания Севастополя.

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