Выставка «Фотоаппарат Калашникова» в Херсонесском заповеднике даст старт новому проекту «Исторический вернисаж»

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» запустит в феврале новый просветительский проект «Исторический вернисаж». Об этом сообщила пресс-служба заповедника.





В течение 2017 года вниманию посетителей будут представлены разноплановые тематические экспозиции: произведений современных художников, фотовыставки, а также публикации уникальных материалов из архива музея.





Первая выставка этого проекта – «Фотоаппарат Калашникова» – приурочена к празднованию Дня защитника Отечества и откроется 19 февраля. Она познакомит зрителей с творчеством советского фотожурналиста Михаила Калашникова, запечатлевшего важнейшие моменты истории СССР первой половины XX века. На 20 стендах представлены уникальные фотографии выступления Максима Горького на первом съезде Союза писателей, подписания пакта Молотова-Риббентропа, боевых будней солдат Красной армии, фотопортреты известных государственных и военных деятелей.





Фотокорреспондент газеты «Правда» Михаил Калашников погиб под Севастополем в апреле 1944 года. Материалы для выставки предоставила его дочь Мария Калашникова.

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