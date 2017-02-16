Власть Севастополя боится, что севастопольцы выберут не того губернатора – главный коммунист города

Власть Севастополя боится, что севастопольцы выберут не того губернатора. Такое мнение высказал первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко в интервью «Новому Севастополю», комментируя ограничения, заложенные в законопроекте о выборах главы исполнительной власти города.





«В украинский период Севастополя в Киеве нам открыто говорили: «Мы вас боимся, вы выберете мэром не того, кого нам нужно». Похоже, подобные страхи и у нынешней власти. Видимо, они сомневаются, что севастопольцы выберут не того, – заявил Пархоменко и добавил, – в таком случае лучше не проводить выборы вовсе. Нельзя заставлять севастопольцев выбирать из того, кого вы уже выбрали».





По его мнению, исходя из нынешнего варианта законопроекта о выборах губернатора, только две политические силы могут полноценно выдвинуть кандидатов – «Единая Россия» и КПРФ. «Чтобы выборы главы города прошли открыто и демократично, необходимо снизить «муниципальный фильтр», ввести самовыдвижение и исключить участие в голосовании военнослужащих срочной службы», – считает Пархоменко.





24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав города относительно прямых выборов губернатора, а 24 января 2017-го депутатский корпус принял в первом чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя».

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