Власти Севастополя будут бороться с недобросовестностью частных перевозчиков с помощью государственного конкурента

Правительство Севастополя планирует бороться с недобросовестными перевозчиками с помощью усиления госпредприятия «Севавтотранс». Об этом в эфире одного из севастопольских телеканалов заявил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.





«С плохими (частными) перевозчиками надо расставаться. Мы усиливаем ГУП «Севавтотранс», чтобы были рычаги влияния на негативную ситуацию (в сфере общественного транспорта)», – подчеркнул он.





В 2016 году Севастополя в рамках лизингового контракта ГУП «Севавтотранс» получил 90 новых автобусов. В феврале-марте 2017 года город ожидает еще 25 низкопольных автобусов по контракту с Государственной транспортной лизинговой компании.





Кроме того, в этом году в рамках лизингового контракта ГУП «Севэлектроавтотранс» должен получить 78 новых троллейбусов, оснащенных кондиционерами и с возможностью автономного хода.





6 февраля правительство Севастополя утвердило шкалу критериев для перевозчиков, которые примут участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. По этой шкале больше шансов выиграть конкурсы у перевозчиков с новыми оснащенными всем необходимым оборудованием автобусами.

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