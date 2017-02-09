Власти должны решить проблемы очистных сооружений, пробок и пыли в Балаклаве, прежде чем делать из города центр международного туризма – депутат

Депутат Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач считает, что прежде чем делать из Балаклавы центр международного туризма, необходимо решить вопросы с очистными сооружениями в Балаклавском районе, автомобильными пробками и переносом дробильной фабрики Балаклавского рудоуправления. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов города, комментируя решение правительства Севастополя выделить в 2017 году 200 млн рублей на проектно-изыскательские работы по развитию Балаклавы.





«Пока мы не решим три ключевых момента, о дальнейших перспективах развития Балаклавы не может быть и речи. Первый момент – строительство очистных сооружений в Балаклавском районе, второе – решение транспортной проблемы. Летом заехать в центр Балаклавы невозможно. Нужно создавать перехватывающие парковки», – сказала Лобач.





По ее мнению, необходимо также решить третью проблему, связанную с деятельностью Балаклавского рудоуправления – градообразующего предприятия. «У нас сейчас дробильная фабрика этого предприятия находится непосредственно в бухте. Пыль попадает в воздух, мы слышим грохот. Конечно, дробильную фабрику надо выводить за территорию Балаклавской бухты. Этот вопрос надо решать. Если просто закрыть, то куда люди пойдут работать? Должна быть «золотая середина», – считает Лобач.





Ранее и. о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников называл развитие Балаклавы одним из ключевых проектов города.





19 января гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил СМИ о том, что одной яхтенной марины в Балаклаве будет недостаточно для развития этого направления на Крымском полуострове.





При этом он отметил, что «марина – сложный бизнес». «Если это будет одно мероприятие в Севастополе, и оно не будет системным, не будет встроено в систему сопутствующих мероприятий по всему полуострову, то ее экономическая эффективность будет низка. Задача для Севастополя и для Крыма, чтобы марины приносили деньги в бюджеты», – пояснил Никитченко.





Он уточнил, что «если это будет одно мероприятие в Балаклаве и нигде более, то массового притока (средств в бюджет) мы не получим».

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