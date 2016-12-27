Водоканал Севастополя получил более 5 млн руб для запуска артезианской скважины в селе Родное

Правительство Севастополя выделило госпредприятию «Водоканал» 5,2 млн рублей для запуска артезианской скважины в селе Родное, передает корреспондент Крыминформа.





«Мы предлагаем выделить средства для завершения работ по оборудованию артезианской скважины в селе Родное. Это также связано с последними корректировками городского бюджета», – сказал и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, добавив, что «сегодня мы этот объект запускаем».





Вице-губернатор Илья Пономарев поручил Чибисову обустроить территорию вокруг артезианской скважины с таким расчетом, чтобы «в случае возможной аварийной ситуации можно было к объекту подъехать».





7 июля правительство Севастополя направило неиспользованные в 2014 году федеральные средства в объеме 4,8 млн рублей для решения неотложных проблем водоснабжения села Родное. Такие работы планировали закончить до 1 ноября.





6 сентября директор «Водоканала» Николай Перегуда сообщил о том, что госпредприятие планирует пробурить 3 артезианские скважины в Гагаринском районе, которые, по оценкам специалистов, дадут 10-12 тысяч кубометров воды в сутки. В ближайших планах водоканала «реанимировать заброшенный еще в советские времена Любимовский водозабор».





Минувшим летом водоканал занимался подвозом питьевой воды в село Родное, колодцы которого в засушливый период пересыхают. Централизованного водовода в населенном пункте нет.

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