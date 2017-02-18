Воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища будут приняты в ряды «Юнармии» в канун Дня защитника Отечества

Воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища будут приняты в ряды «Юнармии» в канун Дня защитника Отечества. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.





По его информации, 21 февраля на плацу Севастопольского президентского кадетского училища будет проведен ритуал приема 500 его воспитанников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Они дадут торжественную клятву, получат значки «Юнармии».





В этот же день нахмовцы посетят уроки мужества у Вечного огня на мемориальных комплексах Севастополя, в частности, на Сапун-горе, у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и Памятник Матросу и Солдату. Юные защитники Отечества посетят выставку вооружений и военной техники Черноморского флота.





29 октября 2016 года более одной тысячи севастопольских школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

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