Возможные чиновники-коррупционеры Севастополя теперь не будут знать о том, что их хочет проверить Овсянников

Правительство Севастополя сегодня внесло изменения в регламент относительно порядка подготовки антикоррупционных распоряжений губернатора, передает корреспондент Крыминформа.





И. о. директора департамента безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Крупкин, представляя проект, пояснил, что «изменения включают необходимость согласования проектов распоряжений губернатора о проведении антикоррупционных проверок в отношении лиц, замещающих должности государственных гражданских служащих».





«Необходимость внесения изменений связана с исполнением требований действующего законодательства в части ограничения доступа к данной информации для лиц, не участвующих в проведении проверок и принятии решений о их проведении. А также об обеспечении гарантий организационной, функциональной независимости органов субъекта РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений от лиц, в отношении которых такие органы уполномочены проводить проверки», – сказал Крупкин.





Он уточнил, что «проект распоряжения готовится руководителем органа по профилактике коррупционных правонарушений и предлагается губернатору». «У нас сейчас, до принятия этого документа, распоряжения по проведению проверок могли выноситься в отношении лиц, которые согласуют документы по проверкам. И получается так, что антикоррупционный орган был зависим от принятия собственных решений», – отметил Крупкин.





23 ноября 2016 года на тот момент директор департамента общественной безопасности Юрий Шерстнев, представляя на заседании правительства Севастополя госпрограмму общественной безопасности на 2017-2020 годы, спрогнозировал снижение коррупции в органах власти на 15% за три года.





Севастопольская правительственная госпрограмма обеспечения общественной безопасности на 2017-2020 годы предусматривает финансирование в размере 3,3 млрд рублей.