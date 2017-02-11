Врачи регионального сосудистого центра Севастополя проводят 11 операций по жизненным показаниям

Врачи регионального сосудистого центра Севастополя ежедневно проводят 11 операций, спасающих жизни пациентов. Об этом сообщила журналистам руководитель регионального сосудистого центра, главный внештатный невролог департамента здравоохранения города Елена Токарева.





«Ежедневно в центре проводится 11 операций по жизненным показаниям. Такие операции производятся сразу же. Очереди нет. Как только пациент проходит необходимые диагностические процедуры, он сразу госпитализируется для проведения оперативного лечения», сказала Токарева.





По ее словам, центр, рассчитанный на 120 коек, заполнен на 100%. «Работают все 6 отделений: отделение анестезиологии и реанимации, в котором находятся послеоперационные пациенты и пациенты с нарушением жизненно важных функций, отделение кардиохирургии, нейрохирургическое отделение на 30 коек, в котором находятся пациенты, перенесшие черепно-мозговые травмы, с заболеванием позвоночника и перенесшие операции по поводу нарушения мозгового кровообращения, отделение неврологии на 68 коек, предназначенное для пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения. Есть две палаты интенсивной терапии на три койки каждая. Эти палаты полностью оснащены оборудованием для восстановления и стабилизации жизненных функций пациента», – пояснила Токарева.





Четырехэтажный корпус нынешнего сосудистого центра был построен в Первой горбольнице в 2012 году. В нем планировали сначала открыть хирургическое отделение, а затем – лор-отделение. Официально региональный сосудистый центр пока не введен в эксплуатацию, но операции в нем проводятся с 2016 года.

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