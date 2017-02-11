«Яркий оппозиционер» для Севастополя. СМИ раскрыли сценарии Кремля по выборам губернаторов

Для избирательных кампаний губернаторов, которые пройдут осенью этого года, прорабатывается четыре сценария. Тестовыми площадками, по данным издания URA.RU, станут регионы, которые на выборах в Госдуму показали явку ниже средней (47,88%). Самые успешные технологии и темники впоследствии могут быть отработаны на выборах президента, говорят собеседники уральского портала, близкие к администрации президента.





Сценарий 1. «Яркий оппозиционер»





Первый сценарий предусматривает участие в губернаторской кампании яркого оппозиционера, известного не только внутри региона, но и на федеральном уровне. «Тут могут быть решены сразу два задачи: привлечение электората на избирательные участки за счет созданной интриги и проба возможных «новых лиц» для их последующего участия в президентских выборах», — поясняет источник агентства, причастный к разработке предвыборной стратегии в регионах.





Предполагается, что Севастополь, Свердловская область и Карелия могут стать площадкой для реализации этого сценария.





В Севастополе, где врио губернатора был назначен Дмитрий Овсянников, интересным кандидатом и условным альтернативным выбором может стать известный политик Алексей Чалый. Собеседники «URA.RU» среди местного политического истеблишмента говорят, что специально под него может быть внесена норма о самовыдвижении — пока в законопроекте о выборах губернатора ее нет.





Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов прогнозирует, что в Севастополе на выборах губернатора может развернуться оппозиционный сценарий: «Все сегодняшние протестные точки — это апробация протестных технологий с прицелом на Россию. Неслучайно многие оппозиционные технологи рассматривают Алексея Чалого на место Алексея Навального».





По Свердловской области обсуждается два варианта развития событий. Первый: против кандидата от власти (скорее всего, действующего губернатора Евгения Куйвашева) в выборах главы региона предусмотрено участие мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и депутата от «Справедливой России» Александра Буркова. Во втором варианте роль оппозиционера может достаться только Буркову. «У власти нет уверенности, что Ройзмана надо раскручивать к сентябрю. Это чревато тем, что мэр может с грохотом провалиться, и тогда возникнут проблемы с поиском «запасного демократа» для президентских выборов», — поясняет один из кремлевских политтехнологов.





Ведущий аналитик АПЭК Михаил Нейжмаков считает, что обкатка оппозиционного кандидата в любом случае может оказаться полезной для последующего участия в президентской кампании: «Не исключено, что власти могут дать зеленый свет на участие кого-то из новых потенциальных кандидатов в президенты в губернаторских выборах. Вспомним, как участие Сергея Глазьева в выборах главы Красноярского края в 2002 году стало ступенью к его заметной роли в ходе федеральных выборов 2003-2004 годов. Регион, где подобный кандидат может провести «разведку боем» накануне президентской кампании, должен быть достаточно урбанизированным и иметь потенциал протестного голосования».





В Карелии по-прежнему сохраняется интрига о том, пойдет ли на выборы действующий глава республики Александр Худилайнен. Но собеседники «URA.RU» говорят, что при любом раскладе в регионе тоже скорее всего будет запущен оппозиционный сценарий с участием бывшего мэра Петрозаводска, члена «Яблока» Галины Ширшиной. Директор центра развития региональной политики Илья Гращенков говорит, что это поможет мобилизовать протестный электорат: «Ставка будет сделана на молодежь, которая затем должна будет принять участие и в президентских выборах».





Политолог Николай Миронов вспоминает, что на выборах мэра Москвы, где участвовал Алексей Навальный, все уже увидели, как работает эксперимент с протестным сценарием: «Он действительно смог повлиять на явку. Можно и сейчас пойти по этому пути». Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что власти не нужно формировать специальные механизмы по выдвижению оппозиции: «Не вмешиваться в выдвижение системных оппозиционеров, если все соответствует закону — лучший подход. Пусть растет то, что само растет».





Сценарий 2. «Актуальный референдум»





Для реализации второго сценария во властных кабинетах идет активный поиск тем для региональных референдумов, которые могут провести одновременно с губернаторскими выборами. Пока предполагается, что «референдумный сценарий» может охватить Рязанскую, Новгородскую, Ярославскую области.





В разговорах с корреспондентом «URA.RU» чиновники в администрациях этих регионов пояснили, что сначала у них запрашивали темник для отдельных референдумов, а сейчас предлагается провести общий референдум на несколько областей.





«Один из вопросов, который может быть задан: нужно главные религиозные праздники делать красным днем календаря или не нужно этого делать», — рассказал собеседник агентства. По его словам, именно поэтому предлагается сузить референдум до трех регионов с «исконно русской историей, где сильны традиции православия».





Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев говорит, что региональные референдумы могут быть нужны для сравнения: вырастет на этих территориях явка по сравнению с другими субъектами или нет.





Сценарий 3. «Мессенджеры и соцсети»





Активное использование интернет-технологий может стать визитной карточкой избирательных кампаний в Пермском крае и Томской области.





В Перми на этой неделе был назначен новый и.о губернатора Максим Решетников, который ранее возглавлял департамент по экономической политике в мэрии Москвы. Решетникова относят к команде эффективных управленцев и молодых технократов.





«Этот имидж должен привлечь к избирательной кампании молодую аудиторию, с которой можно разговаривать через мессенджеры и паблики в соцсетях. Ожидается, что весомая часть предвыборной кампании будет вестись именно в Интернете», — говорит пиарщик, который будет работать на избирательный штаб Решетникова.





Политтехнолог Дмитрий Гусев считает, что в Пермском крае нужно идти по линии максимальной консолидации своих сторонников: «В Перми как в городе-миллионнике можно работать с Интернетом для мобилизации ядерного электората».





Сценарий выборной кампании по Томской области во многом будет зависеть от того, пойдет ли на следующие выборы действующий губернатор Сергей Жвачкин. Напомним, в январском в рейтинге фонда «Петербургская политика» говорилось о предпосылках к замене 10 губернаторов, и среди них указывался Жвачкин. Пока представители томской политической элиты говорят, что у главы региона нет очевидных соперников и главной проблемой избирательной кампании может быть отсутствие интереса к выборам у избирателей.





Гусев напоминает: поскольку Томск — студенческий город (в нем 500 тысяч человек, из них 90 тысяч студентов), то на нем также можно опробовать мобилизацию молодежи, в том числе с использованием интернета и соцсетей. «Кроме того, нужно учиться работать с образованным электоратом (много преподавателей), который может качнуться и в сторону коммунистов, поэтому не стал бы рисковать с сильными конкурентами главному кандидату, а проверял бы именно способы мобилизации», — считает эксперт.





Сценарий 4. «Внешняя угроза»





В качестве еще одного способа мобилизовать электорат на выборах губернатора властные политтехнологи рассматривают возможность создания локомотивной повестки для региона или объединение людей вокруг «угроз». Опорным субъектом в этом сценарии должна стать Калининградская область. И во главу угла могут быть выведены вопросы экономического развития региона в связке с патриотическим блоком и международной угрозы. «Будем жить так, чтобы вся Западная Европа завидовала», «Калининградская область — бастион России на Западе» — это примерные идеологемы, которые могут фигурировать в кампании врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова», — рассказывает «URA.RU» один из властных политтехнологов. Кроме того, одной из важных составляющих предвыборной повестки могут стать очередные спекуляции на теме амбиций Европы вернуть Калининград.





Политолог Илья Гращенков говорит, что Калининградской области нужен такой сценарий, который сможет объяснить «особой территории», за счет чего она может жить и развиваться. «Пока же калининградские власти полагают, что в центре Европы лучше всего выращивать капусту и морковку, тем и жить. Это инерционный сценарий, совсем не подойдет и для будущей президентской кампании», — полагает эксперт.





В Кировской области, где бывший губернатор Никита Белых был в прошлом году арестован за взятку, кампания, скорее всего, будет строиться вокруг темы борьбы с коррупцией. Сейчас регион возглавляет бывший руководитель Росреестра Игорь Васильев. Как говорят в окружении Васильева, московские политтехнологи рекомендовали ему строить имидж и будущую кампанию на противопоставлении: быть государственником, предлагать консервативную повестку, выступать за ограничение аппетитов чиновников и очищение власти от «воров».





В Бурятии может разыгрываться карта с консолидацией элит и решением этнических противоречий. Считается, что это одна из причин, по которой в регион был назначен этнический бурят, бывший замминистра транспорта Алексей Цыденов. Представители местных политических элит говорят, что такое назначение спутало карты оппозиции, которая собиралась выдвигать на выборах бурята, чтобы разыгрывать карту этнических противоречий. «Цыденов в свою очередь может пойти по линии формулировки угроз. Электорат должен понять, что самое страшное, что может произойти в России — это этнические конфликты. Губернатор должен говорить про силу России и региона в единстве», — поясняет логику возможной кампании один из политологов на условиях анонимности.





Тренировка перед главными выборами





Некоторые эксперты, опрошенные «URA.RU», считают, что власти могут отказаться от централизованных сценариев на губернаторских выборах. Так, например, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что губернаторов могут просто попросить максимально поднять явку. «А по итогам они посмотрят, кто и какие технологии применял, вдруг креативные технологи придумает, ноу-хау, которое можно будет потом использовать», — замечает эксперт.





Политтехнолог Андрей Колядин говорит, что избирательные штабы губернаторов будут создаваться в течение ближайшего месяца. «Какие решение они примут — покажет время. Но те регионы, где проводятся выборы губернаторов-2017, почти все станут тестовыми площадками новых предвыборных решений и технологий. По итогам лучшие методики войдут в президентскую кампанию».

Читайте еще...