Ярмарка «Праздничная» будет работать в Севастополе в связи Днем защитника Отечества и Масленицей

Правительство Севастополя распорядилось организовать ярмарку «Праздничная» на двух торговых местах, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«В связи с празднованием Масленицы и Дня защитника Отечества предлагается к организации специализированная ярмарка «Праздничная» на двух ярмарочных площадках. Это смотровая площадка на Приморском бульваре и площадь перед Культурно-информационным центром в Гагаринском районе», – пояснила и.о. начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Мариэтта Черничкина.





По ее словам, на ярмарке будут организованы 55 торговых мест. «Ассортиментный перечень – товары народного промысла, ремесла, а также – чай, кофе, блины, кондитерские изделия, мед и продукты пчеловодства», – уточнила Черничкина.

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