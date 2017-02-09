Юристы, профсоюзный работник, общественник и партийный активист претендуют на должность бизнес-омбудсмена Севастополя

Пять кандидатур на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей внесены на рассмотрение Законодательного собрания Севастополя. Как рассказала депутат Заксобрания Татьяна Лобач, в настоящее время депутаты собирают отзывы о кандидатах от представителей предпринимательского сообщества.





«До 10 февраля принимаем мнения от предпринимательского сообщества. Затем мы отправляем документы уполномоченному по правам предпринимателей России Борису Титову. Ждем его заключение по той или иной кандидатуре. Только те кандидатуры, которые будут согласованы, будут рассматриваться в сессионном зале», – отметила Лобач.





Среди кандидатов на должность севастопольского бизнес-омбудсмена член регионального штаба ОНФ Иван Комелов, юрист Руслан Тарасенко, глава юридического отдела Севгорадминистрации времен Украины, бывший депутат горсовета Константин Андриевский, председатель Севастопольской профсоюзной организации работников общественного транспорта Алла Лазарева, кандидат в депутаты Заксобрания от партии «Родина» Марат Тюнин.

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