За скандалом по проекту парка «Патриот» стоит личностный конфликт Чалого и Хирурга – Дубовик

Основой скандала вокруг строительства филиала парка «Патриот» у горы Гасфорста стал личностный конфликт между «народным мэром» Алексеем Чалым и лидером «Ночных волков» Александром «Хирургом» Залдостановым, считает председатель Севастопольского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик.





«Эта история тянется еще с 2014 года. Они (Чалый и Залдостанов) постоянно «меряются», кто из них больше сделал для Русской весны, кто их них более революционен», – заявил Дубовик. По его мнению, участие «Ночных волков» в реализации проекта минобороны и вызвало неприятие со стороны Чалого: «Если бы не «Ночные волки», проект, предложенный министерством обороны, прошел бы «на ура».





10 ноября 2016 года правительство Севастополя на очередном заседании отложило принятие распоряжения относительно передачи минобороны РФ 267 га земли в районе горы Гасфорта. Было решено рассмотреть проект парка «Патриот» в Заксобрании Севастополя и провести общественные слушания.





1 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных слушаний.





6 февраля пресс-служба минобороны РФ заявила о том, что филиал военно-патриотического парка «Патриот» будет создан в Кронштадте.





10 февраля Овсянников заявил журналистам, что вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак лично гарантировал, что филиал парка «Патриот» будет создан в Севастополе.

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