Задолженность по зарплате на «Севастопольском авиационном предприятии» будет погашена до конца первого квартала – Овсянников

Задолженность по зарплате на «Севастопольском авиационном предприятии» будет погашена до конца первого квартала. Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Задолженность по зарплате на «Севастопольском авиационном предприятии» будет погашена к концу первого квартала текущего года. Частями она будет погашена в феврале после получения авансов от госхолдинга «Вертолеты России» и после перечисления средств по сделкам предприятия», – сказал Овсянников.





Он напомнил, что «мы находимся в режиме исполнения дорожной карты, по которой мы должны передать это предприятие в федеральную собственность». «Вертолеты России» должны были обеспечить загрузку САП на 400 млн рублей, на самом деле было обеспечено 270 млн рублей, а поступило на счет предприятия менее 200 млн рублей. В этом году план загрузки – 407 млн рублей», – пояснил Овсянников.





Ранее сегодня директор департамента экономики Элимдар Ахтемов сообщил о том, что задолженность ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» не сокращается с февраля 2016 года и сегодня составляет 8,6 млн рублей.

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