Закон об отзыве губернатора Севастополя будет принят вслед за законом о референдуме – постпред Овсянникова в Заксобрании

Закон об отзыве губернатора Севастополя может быть принят лишь после утверждения местного закона о референдуме, однако выборы губернатора Севастополя можно провести и без них. Об этом журналистам заявил представитель губернатора в Законодательном собрании города Михаил Вавилов.





«Отзыв губернатора осуществляется в порядке, установленном для проведения референдума субъекта РФ. Для того, чтобы поставить вопрос о принятии закона об отзыве губернатора, необходимо, чтобы в субъекте был принят закон о референдуме. К сожалению, в Севастополе нет закона о референдуме», – сказал Вавилов.





При этом он отметил, после того, как будет принят закон о референдуме в Севастополе, «тут же нами будет инициирован вопрос о подготовке проекта закона об отзыве губернатора». «На сегодняшний момент проект закона о референдуме в Севастополе существует, готовятся документы, необходимые для внесения законопроекта в Заксобрание», – пояснил Вавилов.





Отвечая на уточняющий вопрос, он заявил, что «можно проводить выборы губернатора Севастополя без закона об отзыве губернатора». «Более того, императивная норма федерального закона говорит о том, что инициатива отзыва высшего должностного лица может быть поставлена не ранее, чем через год после вступления в должность губернатора. Если у нас в сентябре 2017 года избирается губернатор, то инициативу отзыва мы можем оформить не ранее сентября 2018 года», – подчеркнул Вавилов.





В случае необходимости, уточнил он, существуют и другие способы воздействия на губернатора. «Законодательство РФ предусматривает меры воздействия в отношении губернатора, который, не дай бог, что-нибудь начудит… Но это не ситуация, связанная с отзывом избирателями», – считает представитель губернатора в Заксобрании Севастополя.

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