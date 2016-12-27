Заксобрание Севастополя приняло городской бюджет на 2017 год

Депутаты Заксобрания Севастополя сегодня приняли закон о городском бюджете на 2017 год сразу в двух чтениях, передает корреспондент Крыминформа.





Доклад по проекту закона о бюджете сделал директор департамента финансов Владимир Штоп. «Общий объем доходов планируется в сумме 30,5 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы составят 12,2 млрд рублей, безвозмездные поступления – 18,3 млрд рублей», – пояснил Штоп.





При этом он отметил, что общий объем расходов бюджета на 2017 год определен в сумме 34,5 млрд рублей, что на 4,2 млрд рублей больше, чем в бюджете текущего года. Дефицит бюджета Севастополя на 2017 год установлен в сумме 4 млрд рублей.





В ходе прений депутаты активно критиковали правительство Севастополя за плохое выполнение городского бюджета 2016 года, жаловались на то, что исполнительная власть не обеспечила выполнение их многочисленных предвыборных обещаний, однако поправок в бюджет следующего года не представили.





В то же время представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов внес несколько поправок от имени главы города Дмитрия Овсянникова.





14 декабря правительство Севастополя на внеочередном заседании одобрило проект закона о городском бюджете на 2017 год. Поздний срок внесения основного финансового документа города вызвал критику со стороны председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой.





Сначала было решено рассматривать проект бюджета в первом чтении 27 декабря и во втором – 29 декабря. Затем законодатели перенесли обсуждение главного финансового документа города на 26 и 28 декабря. Сегодня Алтабаева предложила в течение дня принять закон о бюджете 2017 года в двух чтениях сразу.

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