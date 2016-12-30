Замминистра строительства и ЖКХ РФ остался доволен качеством квартир, в которые переселяются севастопольцы из аварийного жилья

Правительство Севастополя качественно выполняет программу переселения горожан из аварийного жилья. Об этом журналистам в Севастополе заявил замминистра ЖКХ Андрей Чибис на вручении ключей от 11 новых квартир переселенцам.





«Всего эта программа, запущенная в Севастополе в 2014 году, стоила 600 млн рублей, из которых 330 млн рублей выделил федеральный бюджет. Хотел бы поблагодарить Дмитрия Владимировича (Овсянникова, и.о. губернатора), его новую команду, правительство города, потому что за короткое время (с августа) совершен прорыв – 238 квартир были приобретены», – сказал журналистам Чибис.





При этом он отметил, что, преодолевая различные сложности переходного периода, правительство Севастополя смогло договориться с застройщиками, и «сложную работу довести до конца». «Я доволен качеством жилья, оно очень достойное, и, самое главное, нравится тем людям, которые в него переселяются. Могу отметить, что те квартиры, которые мы посмотрели сегодня – одни из лучших среди предоставляемых для переселения во всех регионах страны», – подчеркнул Чибис.





Овсянников напомнил, что по программе переселения из аварийного жилья ключи от новых квартир уже получили 100 семей и до нового года получат еще 40. «Оставшиеся семьи еще рассматривают предложенные нами варианты. Есть случаи, они не единичны, когда горожане отказываются переезжать из аварийного дома. Мы будем и дальше предлагать варианты, в крайне случае – в судебном порядке, потому что нельзя жить в домах, которые признаны аварийными», – пояснил Овсянников.





Он добавил, что «в целом правительство Севастополя смогло выполнить задачи переселения севастопольцев из аварийного жилья». В следующем году, по его словам, на эту программу предусмотрены 140 млн рублей из федерального и городского бюджетов. «Средства будут расходоваться по мере признания тех или иных домов аварийными», – уточнил Овсянников.





Региональная адресная программа по переселению из аварийного жилья была запущена в Севастополе в августе 2014 года. В ее рамках в течение 2015-2016 годов планировалось переселить из аварийного и ветхого жилья 238 семей.

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