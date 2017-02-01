Тема дня

13:1420.01.2017г.

Овсянников обвинил «Коммерсантъ» в размещении заказных материалов

Топ – 5

11:4919.01.2017г.

Минобороны РФ само решит, что делать с «Ночными волками» - вице-губернатор Севастополя

13:1420.01.2017г.

Овсянников обвинил «Коммерсантъ» в размещении заказных материалов

11:1528.01.2017г.

«Хирург» объяснил необходимость создания военно-патриотического парка именно в Севастополе из-за героической истории города

09:5218.01.2017г.

Пограничники ФСБ РФ получили почти сотню квартир в новом доме в Севастополе

11:1228.01.2017г.

«Хирург» заявил о новой волне исков против клуба из-за территории вблизи горы Гасфорта

Комментарии

13:1417.11.2016г.

Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman

12:4604.10.2016г.

Элимдар Ахтемов: Розничные цены в Севастополе выше крымских и среднероссийских

14:1603.09.2016г.

Овсянников: Судьба комплекса бывшей банковской академии будет обсуждаться во время визита замминистра обороны в Севастополь

12:4919.05.2016г.

Екатерина Алтабаева: Прямые выборы губернатора Севастополя не актуальны

18:2313.05.2016г.

Сергей Аксенов: Крыму нужен информационный прорыв в Европе

16:1812.04.2016г.

Сергей Меняйло: Археологический заповедник «Херсонес Таврический» абсолютно безопасен для туристов

16:1012.04.2016г.

Екатерина Алтабаева: Посещение Ирака депутатами Заксобрания Севастополя является вопросом далекого будущего

19:5005.04.2016г.

Олег Духовницкий: «Севмобайл» и «Крымтелеком» улучшили конкурентную среду в мобильной связи

Блоги

21:5024.06.2014г.

Херсонес - не место для выгула собак. Это - другое

09:1709.04.2014г.

Когда заработает единая база регистраторов?

19:3101.04.2014г.

Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ

18:4628.03.2014г.

Упрощенная система налогообложения в Российской Федерации

17:2825.03.2014г.

Что делать севастопольцам с НДС?

12:3123.03.2014г.

В Крыму и Севастополе необходимо провести досрочные выборы в представительские органы власти

10:5422.03.2014г.

Мы выбираем, нас выбирают. Ответ Татьяне Ермаковой

22:1721.03.2014г.

Моя мечта вернуться в Россию сбылась

Акценты

17:3416.12.2016г.

ПФР просит индивидуальных предпринимателей уплатить страховые взносы до 30 декабря

21:4907.12.2016г.

С нового года изменятся ставки для севастопольских бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообложения

11:1830.11.2016г.

Уплатить транспортный налог необходимо не позднее 1 декабря - налоговая служба

20:3924.11.2016г.

Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей

12:3217.11.2016г.

В ПФР помогут зарегистрироваться на портале госуслуг

Жизнь

13:2831.12.2016г.

Как встречать год Огненного Петуха, что надеть, что приготовить и как украсить ёлку

10:5222.12.2016г.

В Севастопольском государственном университете прошла презентация книги «Александр Куприн» из серии "ЖЗЛ"

10:1623.11.2016г.

Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN

16:0331.10.2016г.

Севастопольцев приглашают поучаствовать в праздничном оформлении города к новогодним праздникам

13:0311.10.2016г.

На Бале хризантем-2016 в Никитском ботаническом саду представят 26 новых сортов хризантем

Порт Севастополь

20:0116.10.2015г.

В Севастополе начал работать новый прогулочный теплоход «ДоброходЪ», построенный в Нижнем Новгороде

13:1414.11.2014г.

Путин поручил правительству обеспечить интеграцию портов Крыма в транспортную систему России

19:3506.11.2014г.

Проблемы Севастопольского морского порта должно решить правительство РФ - замдиректора СМП

22:5319.06.2014г.

Яхтинг - это не только спорт, отдых и развлечения, но и значительные поступления в бюджет Севастополя

17:2909.06.2014г.

Севастопольская "Родина" собрала круглый стол по проблематике судостроительного комплекса и ВПК

Инновации и технологии

14:0230.09.2016г.

В Великобритании разработан синтетический алкоголь без отрицательных эффектов

08:0219.05.2016г.

Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек

10:4807.03.2016г.

На компьютеры Apple впервые написан эффективный вирус

11:2515.01.2016г.

Севастопольцы разработали эффективный, бесшумный и доступный для населения ветрогенератор

09:4910.07.2015г.

Корпорация IBM разработала супербыстрый чип

Севастополь

12:2405.08.2008г.

Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому

Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...

12:0305.08.2008г.

Малахов курган Севастополя

Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.

11:0231.07.2008г.

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...

10:4031.07.2008г.

Исторический бульвар Севастополя

Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.

Видеогалерея

16:1518.06.2014г.

Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"

18:5816.10.2013г.

Опубликована полная видеозапись прыжка экстремала Феликса Баумгартнера из стратосферы

11:3902.10.2013г.

В Севастополе работал 9-й международный салон изобретений и инноваций "Новое время"

17:3209.06.2013г.

В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»

Флот

10:5113.12.2016г.

Морская авиация Черноморского флота пополнилась тремя новыми истребителями

12:1628.11.2016г.

В Севастополе подведены итоги деятельности сил Черноморского флота в 2016 году

10:3325.10.2016г.

«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы

12:2915.10.2016г.

Сегодня на Черноморском флоте отмечают День святого праведного воина Федора Ушакова

13:0812.10.2016г.

Спасатели Черноморского флота участвуют в поиске пропавших членов экипажа затонувшего под Ялтой плавкрана

Объявления

20:1814.12.2016г.

В театре Луначарского состоится кастинг для участниц популярного городского конкурса «Севастопольская красавица»

10:3607.12.2016г.

В Севастополе открывается приемная для ветеранов

12:2917.11.2016г.

Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии

13:2315.11.2016г.

Открыт прием документов на предоставление субсидий для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере аквакультуры (товарного рыбоводства)

17:3108.11.2016г.

Экологическая акция для населения: безвозмездный прием ртутьсодержащих ламп

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