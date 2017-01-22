13:1417.11.2016г.
Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman
11:1716.01.2017г.
Севастопольские врачи в среднем получают почти 44 тысячи рублей в месяц - горздрав
11:1718.01.2017г.
Специалист из Нижнего Новгорода стал новым директором «Севтеплоэнерго»
18:2313.05.2016г.
21:5024.06.2014г.
09:1709.04.2014г.
19:3101.04.2014г.
Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ
18:4628.03.2014г.
17:2825.03.2014г.
10:5422.03.2014г.
22:1721.03.2014г.
20:3924.11.2016г.
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей
12:3217.11.2016г.
10:1623.11.2016г.
Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN
08:0219.05.2016г.
Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек
10:4807.03.2016г.
09:4910.07.2015г.
12:2405.08.2008г.
Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому
Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...
12:0305.08.2008г.
Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.
11:0231.07.2008г.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...
10:4031.07.2008г.
Исторический бульвар Севастополя
Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.
16:1518.06.2014г.
Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"
17:3209.06.2013г.
В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»
10:3325.10.2016г.
«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы
10:3607.12.2016г.
12:2917.11.2016г.
Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии
15:1221.01.2017г.
Севастопольские детсады будут компенсировать часть платы за присмотр и уход за детьми иностранцев
15:0521.01.2017г.
Севастопольский осетровый завод в 2017 году планирует увеличить реализацию рыбы в 10 раз
15:0121.01.2017г.
Правительство Севастополя опять обещает значительно увеличить количество пунктов выдачи льготных медикаментов
12:2921.01.2017г.
Общественники рекомендовали депутатам учесть предложения севастопольцев при принятии закона о выборах губернатора города
11:0421.01.2017г.
Создание подводного музея на дне Севастопольской бухты зависит только от финансирования
10:5221.01.2017г.
Морские археологи исследуют летом 2017 года находки разных лет в акваториях Балаклавы и мыса Тарханкут
09:0021.01.2017г.
В субботу в Севастополе до 4 градусов тепла
18:4820.01.2017г.
Одна из целей морской археологической экспедиции в акватории Балаклавы - легендарный английский фрегат «Принц»
18:3320.01.2017г.
Морские археологи обнаружили более 100 подводных объектов в акваториях Крыма и Севастополя
14:3920.01.2017г.
Два новых низкопольных автобуса пополнили севастопольский автопарк
13:4920.01.2017г.
Правительство Севастополя запланировало провести в текущем году три международных фестиваля
13:1320.01.2017г.
Коммунальное госучреждение Севастополя вернуло коммерческому предприятию более 8 млн рублей задолженности за ремонт дороги
12:0320.01.2017г.
Недоосвоение бюджета Севастополя ставит под сомнение получение федеральных субсидий в 2018-19 годах – глава Заксобрания
11:5920.01.2017г.
Севастопольцы разворовали четверть посаженных в конце декабря кипарисов и платанов – Алтабаева
11:5520.01.2017г.
Почти три четверти севастопольских пенсионеров уже получили единовременные выплаты в 5 тысяч рублей
11:0620.01.2017г.
Севастопольские инвалиды сталкиваются с серьезными сложностями при заказе социального такси - Алтабаева
10:5720.01.2017г.
Севастопольская пенсионерка отдала мошеннику около 6 тыс рублей за установку дверей
10:5420.01.2017г.
Правительство Севастополя посягнуло на полномочия губернатора
10:4620.01.2017г.
Правительство Севастополя увеличило количество объектов нестационарной торговли на 8 единиц
09:0020.01.2017г.
Сегодня в Севастополе переменная облачность, без осадков
17:5319.01.2017г.
Колесников допустил высокую вероятность внесения правок в закон о выборах губернатора Севастополя
17:1519.01.2017г.
Секретарь севастопольской «Единой России» не против поддержать кандидатуру Овсянникова на выборах губернатора Севастополя
15:3419.01.2017г.
Севастопольские полицейские привлекли к административной ответственности 21 нарушителя миграционного законодательства
14:5119.01.2017г.
Закон об отзыве губернатора Севастополя будет принят вслед за законом о референдуме – постпред Овсянникова в Заксобрании
14:0619.01.2017г.
Одной яхтенной марины в Балаклаве будет недостаточно для развития этого направления на Крымском полуострове - Никитченко
11:4919.01.2017г.
Минобороны РФ само решит, что делать с «Ночными волками» - вице-губернатор Севастополя
08:4717.07.2013г.
Пространство и время вице-адмирала Леонида Чулкова
Ветеран рассказал как прожил 100 лет...
10:4901.12.2016г.
Крымчанин Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам