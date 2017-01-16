13:1417.11.2016г.
Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman
17:0217.11.2016г.
Кремль нанес удар по ключевой фигуре экономического блока, высасывающего из России ее ресурсы – Проханов
18:2923.11.2016г.
Правительство Севастополя запланировало снизить коррупцию в органах власти с 75% до 60%
18:2313.05.2016г.
21:5024.06.2014г.
09:1709.04.2014г.
19:3101.04.2014г.
Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ
18:4628.03.2014г.
17:2825.03.2014г.
10:5422.03.2014г.
22:1721.03.2014г.
20:3924.11.2016г.
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей
12:3217.11.2016г.
10:1623.11.2016г.
Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN
08:0219.05.2016г.
Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек
10:4807.03.2016г.
09:4910.07.2015г.
12:2405.08.2008г.
Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому
Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...
12:0305.08.2008г.
Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.
11:0231.07.2008г.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...
10:4031.07.2008г.
Исторический бульвар Севастополя
Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.
16:1518.06.2014г.
Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"
17:3209.06.2013г.
В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»
10:3325.10.2016г.
«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы
10:3607.12.2016г.
12:2917.11.2016г.
Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии
16:1816.01.2017г.
Ремонт шести севастопольских автодорог протяженностью 13,5 км не был завершен в прошлом году
14:5416.01.2017г.
Только один катер будет ходить из Артбухты до Радиогорки Севастополя в течение месяца из-за ремонта второго судна
13:0616.01.2017г.
Севастопольский госуниверситет принимает участие в разработке микросхемы для систем связи 5G
12:5616.01.2017г.
«Севморзавод» отремонтирует судно «Черноморнефтегаза»
12:5116.01.2017г.
Севастопольцы в минувшую неделю жаловались на «горячую линию» на гололед и мусор - правительство города
12:1516.01.2017г.
Новый директор департамента по территориальному развитию приступил к работе в правительстве Севастополя
12:0616.01.2017г.
До 50% лифтов, замененных в 2016 году в Севастополе, выходили из строя из-за энергетических проблем
12:0116.01.2017г.
Фонд содействия капремонтам Севастополя намерен расширить планы работ на текущий год в связи с высокой собираемостью взносов
11:2716.01.2017г.
Четыре десятка специалистов из других регионов РФ пополнили медицинские учреждения Севастополя – горздрав
11:2216.01.2017г.
Собираемость взносов в севастопольский Фонд содействия капремонту достигает 82% – руководитель фонда
11:1716.01.2017г.
Севастопольские врачи в среднем получают почти 44 тысячи рублей в месяц - горздрав
11:1216.01.2017г.
Каждый севастопольский льготник обеспечен лекарством почти на 10 тысяч рублей в год - горздрав
11:0716.01.2017г.
Сельская медицина Севастополя получит новое высокое качество обслуживания населения в марте этого года - горздрав
10:5816.01.2017г.
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» подвел итоги конкурса зимнего детского рисунка
09:0516.01.2017г.
Сегодня в Севастополе до 7 градусов тепла
14:5529.12.2016г.
Горожане не считают «Большую Севастопольскую тропу» приоритетом развития города – Овсянников
14:5029.12.2016г.
Жители Севастополя не проявляют активности в конкурсе на замещение вакантных должностей в правительстве города – и.о. губернатора
14:4729.12.2016г.
Севастопольское правительство радикально переработало закон о городских наградах – Овсянников
14:4129.12.2016г.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ остался доволен качеством квартир, в которые переселяются севастопольцы из аварийного жилья
14:3829.12.2016г.
И.о. губернатора Севастополя намерен работать со всеми депутатами Заксобрания, не примыкая ни к одной из двух основных групп
14:3529.12.2016г.
Овсянников будет агитировать за себя на выборах губернатора Севастополя, открывая школы, детсады, пирсы и водопроводы
14:3229.12.2016г.
Севастопольский морской порт выйдет на прибыль в 2017 году – Овсянников
14:2929.12.2016г.
Двое юных севастопольцев предстанут перед судом по обвинению в тройном убийстве бездомных
14:2629.12.2016г.
Севастопольский водоканал запустил в эксплуатацию артезианскую скважину в селе Родное
12:1028.12.2016г.
Детский лагерь «Ласпи» в следующем году примет на отдых не менее тысячи детей – департамент образования Севастополя
12:0828.12.2016г.
Около 3 тысяч новых мест появилось за год в детсадах Севастополя – департамент образования
12:0528.12.2016г.
Севастопольские школы в текущем году получили около 170 новых кабинетов начальных классов и 13 школьных автобусов
08:4717.07.2013г.
Пространство и время вице-адмирала Леонида Чулкова
Ветеран рассказал как прожил 100 лет...
10:4901.12.2016г.
Крымчанин Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам