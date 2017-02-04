13:1417.11.2016г.
Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman
11:4919.01.2017г.
Минобороны РФ само решит, что делать с «Ночными волками» - вице-губернатор Севастополя
14:0131.01.2017г.
Через виджет iGrajdanin в правительство Севастополя поступили более 100 обращений граждан
13:1420.01.2017г.
Овсянников обвинил «Коммерсантъ» в размещении заказных материалов
11:1528.01.2017г.
«Хирург» объяснил необходимость создания военно-патриотического парка именно в Севастополе из-за героической истории города
18:2313.05.2016г.
21:5024.06.2014г.
09:1709.04.2014г.
19:3101.04.2014г.
Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ
18:4628.03.2014г.
17:2825.03.2014г.
10:5422.03.2014г.
22:1721.03.2014г.
20:3924.11.2016г.
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей
12:3217.11.2016г.
10:1623.11.2016г.
Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN
08:0219.05.2016г.
Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек
10:4807.03.2016г.
09:4910.07.2015г.
12:2405.08.2008г.
Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому
Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...
12:0305.08.2008г.
Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.
11:0231.07.2008г.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...
10:4031.07.2008г.
Исторический бульвар Севастополя
Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.
16:1518.06.2014г.
Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"
17:3209.06.2013г.
В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»
10:3325.10.2016г.
«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы
10:3607.12.2016г.
12:2917.11.2016г.
Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии
17:4303.02.2017г.
Несколько севастопольских партий собрались выступить с единым кандидатом против Овсяникова на выборах губернатора
17:3303.02.2017г.
Проект современных очистных сооружений в Севастополе полностью исключает сброс стоков в море - вице-губернатор
16:5803.02.2017г.
Несовершеннолетняя жительница Севастополя скиталась без жилья из-за родственников и органов попечительства
16:5403.02.2017г.
Модернизированный троллейбус на автономном ходу тестирует новый маршрут в Севастополе
12:2303.02.2017г.
Прокуратура Севастополя в прошлом году рассмотрела более 18 тысяч обращений граждан, из них 1 378 удовлетворила
12:2003.02.2017г.
Севастопольские гаишники проверили более полусотни маршруток на безопасность пассажиров и выявили 50 различных нарушений
12:1703.02.2017г.
Севастопольская прокуратура выявила в прошлом году более 10 тысяч нарушений законодательства и возбудила 62 уголовных дела
10:5003.02.2017г.
Проект парка «Патриот» подвергся злонамеренной информационной атаке – лидер «Ночных волков»
10:4603.02.2017г.
«Ночные волки» собирают подписи севастопольцев в поддержку парка «Патриот» у горы Гасфорта - лидер мотоклуба
10:3403.02.2017г.
Соратники Чалого размахивают письмом от Минобороны РФ относительно отказа от проекта парка «Патриот» вблизи горы Гасфорта, однако его не показывают - «Хирург»
10:2503.02.2017г.
История с отказом минобороны от парка «Патриот» повергла и.о. губернатора Севастополя Овсянникова в ступор – «Хирург»
10:2103.02.2017г.
Жительница Севастополя за деньги подделывала медицинские книжки горожан
10:1803.02.2017г.
Парк «Патриот» впишется в природу и экологию уникальной территории вблизи горы Гасфорта – лидер «Ночных волков»
09:4203.02.2017г.
Севастопольские пожарные ликвидировали пожар в магазине швейной фабрики им. Нины Ониловой и спасли человека
08:5603.02.2017г.
В пятницу в Севастополе до 7 градусов тепла
17:2202.02.2017г.
Правительство Севастополя дополнительно выделило из резервного фонда почти 20 млн рублей для благоустройства территории вблизи Инкерманского монастыря
17:0802.02.2017г.
Правительство Севастополя ускоряет работу с обращениями граждан через виджет iGrajdanin
17:0302.02.2017г.
Отказ минобороны от проекта парка «Патриот» в Севастополе стал серьезной имиджевой потерей для города - Кабанов
14:3702.02.2017г.
Мошенники пытались продать квартиру, которую арендовали в Севастополе
14:3502.02.2017г.
Севастопольские таможенники задержали яхту, зарегистрированную в РФ по поддельным документам
14:3102.02.2017г.
Правительство Севастополя существенно урезало материальное обеспечение бывших украинских чиновников
14:0802.02.2017г.
Ветераны Великой Отечественной войны без статуса будут получать ежемесячно из бюджета Севастополя по 1 тысяче рублей - гортруд
13:2602.02.2017г.
Правительство Севастополя предусмотрело 100 млн рублей на летнее оздоровление 4 тысяч детей
13:2102.02.2017г.
Около 10 тысяч севастопольских ветеранов войны получат разовую денежную помощь к 9 мая
12:4202.02.2017г.
Территорию «Херсонеса Таврического» и прилегающие земли к маю очистят от 70 незаконных капитальных строений
12:3102.02.2017г.
Правительство Севастополя уполномочило департамент городского хозяйства сносить незаконные капитальные строения
11:4402.02.2017г.
Шесть севастопольских морских причалов будут реконструированы в текущем году — и.о. губернатора
11:4102.02.2017г.
Более половины объектов газификации Севастополя расположены на Северной стороне - Овсянников
11:3902.02.2017г.
Границу между Крымом и Севастополем можно определить по зонам лесхозов – Севприроднадзор
08:4717.07.2013г.
Пространство и время вице-адмирала Леонида Чулкова
Ветеран рассказал как прожил 100 лет...
10:4901.12.2016г.
Крымчанин Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам