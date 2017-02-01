13:1417.11.2016г.
Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman
11:4919.01.2017г.
Минобороны РФ само решит, что делать с «Ночными волками» - вице-губернатор Севастополя
11:1528.01.2017г.
«Хирург» объяснил необходимость создания военно-патриотического парка именно в Севастополе из-за героической истории города
18:2313.05.2016г.
21:5024.06.2014г.
09:1709.04.2014г.
19:3101.04.2014г.
Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ
18:4628.03.2014г.
17:2825.03.2014г.
10:5422.03.2014г.
22:1721.03.2014г.
20:3924.11.2016г.
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей
12:3217.11.2016г.
10:1623.11.2016г.
Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN
08:0219.05.2016г.
Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек
10:4807.03.2016г.
09:4910.07.2015г.
12:2405.08.2008г.
Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому
Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...
12:0305.08.2008г.
Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.
11:0231.07.2008г.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...
10:4031.07.2008г.
Исторический бульвар Севастополя
Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.
16:1518.06.2014г.
Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"
17:3209.06.2013г.
В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»
10:3325.10.2016г.
«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы
10:3607.12.2016г.
12:2917.11.2016г.
Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии
17:5801.02.2017г.
Минобороны РФ не будет реализовывать проект парка «Патриот» у горы Гасфорта – губернатор Севастополя
16:5001.02.2017г.
Севастопольские нарушители экологии были оштрафованы в 2016 году на 5,8 млн рублей
14:1501.02.2017г.
Федеральное казначейство и минэкономразвития проверят правительство Севастополя по выполнению ФЦП в 2015 - 2016 годах – Белик
14:0601.02.2017г.
Подход к реализации проекта по переброске вод реки Коккозка в Чернореченское водохранилище был непрофессиональным – глава Госкомводхоза Крыма
13:1901.02.2017г.
Севастопольский памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический разместят на новой банкноте номиналом 200 рублей
13:1201.02.2017г.
Заказник «Байдарский» будет откадастрирован в начале текущего года
12:4201.02.2017г.
Севастополец проведет восемь с половиной лет в колонии строгого режима за покушение на двойное убийство
12:3901.02.2017г.
Правительство Севастополя нашло хозяев для бесхозных дамб и шлюзов
10:5101.02.2017г.
Границы Черного моря в Севастополе обозначат специальными табличками - Севприроднадзор
10:4101.02.2017г.
Ряд крупных объектов здравоохранения будут построены на Северной стороне Севастополя в течение двух лет - Овсянников
10:2801.02.2017г.
Паромная переправа через Севастопольскую бухту опять работает
09:1901.02.2017г.
Севастопольские охотники добыли в 2016 году двух волков, 40 лисиц и 77 кабанов - Севприроднадзор
09:1401.02.2017г.
Подрядчик ремонта улицы Богданова в Севастополе перекрыл высоким бордюром въезд в гаражи местных жителей
09:1001.02.2017г.
Легальные торговцы потребовали от Овсянникова убрать с площади Захарова нелегальных коллег
09:0401.02.2017г.
Футбольный стадион с искусственным покрытием будет построен на Северной стороне Севастополя в августе 2017 года - Овсянников
09:0001.02.2017г.
В среду в Севастополе без осадков, днем до 2 градусов тепла
14:0131.01.2017г.
Через виджет iGrajdanin в правительство Севастополя поступили более 100 обращений граждан
13:5731.01.2017г.
Три департамента правительства Севастополя пока не выполнили поручение Овсянникова по работе с просроченными обращениями граждан
13:5131.01.2017г.
Предложения севастопольских ученых по сохранению биоресурсов Азово-Черноморского бассейна поддержаны профильным комитетом Госдумы
13:4831.01.2017г.
Севастопольские ученые намерены разработать положение о природных заказниках, которое сохранит возможность их посещения туристами
11:4731.01.2017г.
Гражданин Украины по решению севастопольского суда лишился автомобиля за нарушение таможенного законодательства
11:2131.01.2017г.
Исходным источником для определения границы между Республикой Крым и Севастополем должна быть кадастровая карта Украины - зампред Заксобрания Севастополя
11:1431.01.2017г.
Товарооборот между Севастополем и Курской областью за прошлый год вырос почти в 50 раз
11:1031.01.2017г.
Овсянников поручил проваленное мероприятие по определению границы между Севастополем и Крымом вернуть в ФЦП на 2017 год
10:2231.01.2017г.
Границу между Севастополем и Республикой Крым будут уточнять
10:0231.01.2017г.
Севастопольский госуниверситет стал пятнадцатым членом ассоциации опорных вузов «Росатома»
09:5331.01.2017г.
Проект нового генплана Севастополя может быть вынесен на общественные обсуждения в середине февраля - департамент архитектуры
08:1231.01.2017г.
Во вторник в Севастополе без осадков, до 8 градусов мороза
17:2030.01.2017г.
Севастопольская ячейка «Единой России» предложила самовыдвиженцам на выборы губернатора города пройти партийный праймериз
17:1530.01.2017г.
Севастополь отметит День защитника Отечества и День народного единства шестью десятками праздничных мероприятий
17:1130.01.2017г.
Инициатива «Наш Севастополь» поддерживает проект парка «Патриот», предложенный министерством обороны
08:4717.07.2013г.
Пространство и время вице-адмирала Леонида Чулкова
Ветеран рассказал как прожил 100 лет...
10:4901.12.2016г.
Крымчанин Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам