13:1417.11.2016г.
Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman
11:4919.01.2017г.
Минобороны РФ само решит, что делать с «Ночными волками» - вице-губернатор Севастополя
11:1716.01.2017г.
Севастопольские врачи в среднем получают почти 44 тысячи рублей в месяц - горздрав
18:2313.05.2016г.
21:5024.06.2014г.
09:1709.04.2014г.
19:3101.04.2014г.
Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ
18:4628.03.2014г.
17:2825.03.2014г.
10:5422.03.2014г.
22:1721.03.2014г.
20:3924.11.2016г.
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей
12:3217.11.2016г.
10:1623.11.2016г.
Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN
08:0219.05.2016г.
Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек
10:4807.03.2016г.
09:4910.07.2015г.
12:2405.08.2008г.
Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому
Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...
12:0305.08.2008г.
Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.
11:0231.07.2008г.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...
10:4031.07.2008г.
Исторический бульвар Севастополя
Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.
16:1518.06.2014г.
Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"
17:3209.06.2013г.
В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»
10:3325.10.2016г.
«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы
10:3607.12.2016г.
12:2917.11.2016г.
Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии
15:1428.01.2017г.
Президиум Российского комитета Международного совета музеев обеспокоен церковными планами на объекта "Херсонес Таврический"
13:0328.01.2017г.
Полиция Севастополя задержала сиделку, на счету которой 5 краж
12:5628.01.2017г.
Севастопольский депутат предложил создавать парк «Патриот» в районе 30-й артиллерийской батареи
12:4828.01.2017г.
Севастопольский водитель предстанет перед судом за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности
12:2828.01.2017г.
Два севастопольских интерната получили новые школьные автобусы
12:2528.01.2017г.
Чалый категорически против концепции парка «Патриот» в Севастополе
11:1928.01.2017г.
Севастопольский сенатор Тимофеева предложила вместо территории близи горы Гасфорта найти другое место под парк «Патриот» минобороны РФ
11:1528.01.2017г.
«Хирург» объяснил необходимость создания военно-патриотического парка именно в Севастополе из-за героической истории города
11:1228.01.2017г.
«Хирург» заявил о новой волне исков против клуба из-за территории вблизи горы Гасфорта
09:0028.01.2017г.
В субботу в Севастополе до 6 градусов мороза
17:4427.01.2017г.
Правительство Севастополя готовится ужесточить требования к организации и проведению массовых мероприятий
17:3927.01.2017г.
Постановление правительства Севастополя о порядке организации массовых мероприятий не исполнялось в 90% случаев - вице-губернатор
16:4527.01.2017г.
Овсянникову не хватает твердости – севастопольский ресторатор
16:4327.01.2017г.
Желающих стать губернатором Севастополя 10-процентный муниципальный фильтр не остановит – Николаев
14:5827.01.2017г.
В собственность Севастополя возвращены 5 земельных участков садового товарищества «Голубой залив»
14:5327.01.2017г.
Севастопольская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении следователя органов внутренних дел за фальсификацию доказательств
14:5027.01.2017г.
Крымский депутат считает, что инициатива «Наш Севастополь» может помочь севастопольской общественности преодолеть раскол
14:3827.01.2017г.
Севастопольские ученые предложат горожанам программу спасения безжалостно уничтожаемого можжевельника
13:1827.01.2017г.
Общественники требуют предоставить возможность самовыдвижения на должность губернатора Севастополя – вице-президент Союза строителей Севастополя
13:1127.01.2017г.
Севастопольский судоремонтный завод №13 является единственным исполнителем по ремонту кораблей и судов Черноморского флота - начальник предприятия
12:4427.01.2017г.
Севастополец получил 60 часов исправительных работ за 368-тысячный долг по алиментам
12:1127.01.2017г.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца магазина в Севастополе
11:5227.01.2017г.
Севастопольский серийный лже-газовщик задержан и ближайшие пять лет проведет за решеткой
11:5027.01.2017г.
Севастопольские спасатели МЧС получили в прошлом году 790 единиц нового специального оборудования и снаряжения
10:3027.01.2017г.
Крупные торговые сети могут запустить конкуренцию в Крыму и снизить розничные цены – Белик
10:2527.01.2017г.
Безлюдный «Остров» бизнесмена Николаева
10:1927.01.2017г.
Крымский бизнес не может развиваться без крупных российских банков на полуострове – депутат Госдумы от Севастополя
09:0027.01.2017г.
Сегодня в Севастополе до 8 градусов мороза
16:2326.01.2017г.
Прокуратура инициировала уголовное дело по факту смерти севастопольца из-за неоказания ему медпомощи
08:4717.07.2013г.
Пространство и время вице-адмирала Леонида Чулкова
Ветеран рассказал как прожил 100 лет...
10:4901.12.2016г.
Крымчанин Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам