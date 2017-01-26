13:1417.11.2016г.
Повышение акциза на шампанские вина станет стимулом для виноделов получить лицензии для вин с защищенным географическим наименованием - гендиректор ГК Inkerman
11:1716.01.2017г.
Севастопольские врачи в среднем получают почти 44 тысячи рублей в месяц - горздрав
11:1718.01.2017г.
Специалист из Нижнего Новгорода стал новым директором «Севтеплоэнерго»
18:2313.05.2016г.
21:5024.06.2014г.
09:1709.04.2014г.
19:3101.04.2014г.
Информация для предпринимателей - Единый налог на вмененный доход в РФ
18:4628.03.2014г.
17:2825.03.2014г.
10:5422.03.2014г.
22:1721.03.2014г.
20:3924.11.2016г.
Подписан закон о единовременной пенсионной выплате в размере 5000 рублей
12:3217.11.2016г.
10:1623.11.2016г.
Крымские отельеры и рестораторы высоко оценили вина INKERMAN
08:0219.05.2016г.
Крупнейший в мире круизный лайнер может перевозить 8,5 тысяч человек
10:4807.03.2016г.
09:4910.07.2015г.
12:2405.08.2008г.
Севастопольский Матросский бульвар и памятник А.И. Казарскому
Заложен в 30-е годы 19-го века, вначале назывался Малым...
12:0305.08.2008г.
Расположенный в юго-западной части Корабельной стороны, курган на 97 метров возвышается над уровнем моря.
11:0231.07.2008г.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорама отображает события одного дня 349-дневной обороны Севастополя в период Крымской войны...
10:4031.07.2008г.
Исторический бульвар Севастополя
Находится в центральной части города над Южной бухтой на высоте 80,8 метра над уровнем моря.
16:1518.06.2014г.
Андрей Мельников о результатах работы "Фонда защиты вкладчиков"
17:3209.06.2013г.
В Севастополе состоялся музейный праздник «День Исторического бульвара»
10:3325.10.2016г.
«Сметливый» выполнил плановые ракетную и артиллерийские стрельбы
10:3607.12.2016г.
12:2917.11.2016г.
Задайте вопросы о получении 25 тыс. руб. из средств МСК на горячей линии
13:0026.01.2017г.
Овсянников не понял повальной детсадовской льготы и намекнул на снижение оплаты в дошкольных учреждениях Севастополя
12:3626.01.2017г.
Правительство Севастополя займется декриминализацией ритуальных услуг, автомобильных перевозок и ЖКХ
12:3226.01.2017г.
Возможные чиновники-коррупционеры Севастополя теперь не будут знать о том, что их хочет проверить Овсянников
11:3026.01.2017г.
Лучший работодатель Севастополя будет определен на конкурсе в апреле
11:2626.01.2017г.
Ремонт внутридворовых дорог Севастополя начнется весной
09:0026.01.2017г.
В четверг в Севастополе до 5 градусов мороза
17:3725.01.2017г.
Севастопольцы единодушно поддержали на общественных слушаниях создание заказника в урочище Ласпи
17:2925.01.2017г.
Овсянников пришел в «тихий ужас», посетив севастопольскую поликлинику №3
16:2925.01.2017г.
Чалый в 2016 году внес в Заксобрание города два законопроекта и постановление, связанные с его персоной
15:0325.01.2017г.
Севастопольский чиновник проведет почти 5 лет в колонии за посредничество во взяточничестве
14:4825.01.2017г.
Севморзавод отремонтирует в доке два пассажирских теплохода
14:1525.01.2017г.
Овсянников прогнозирует внесение изменений в закон о СЭЗ в Крыму и Севастополе в течение полугода
14:0125.01.2017г.
Правительство Севастополя хочет в текущем году продать земли под виноградники и строительство жилья на миллиард рублей
12:1125.01.2017г.
Севастопольские депутаты считают ситуацию с алкоголизмом в городе крайне тревожной
12:0325.01.2017г.
Красная книга Севастополя не издана по вине подрядчика, с которым разорван контракт - депутат
10:5625.01.2017г.
Севастополь намерен собрать в текущем году налоговых и неналоговых доходов на 18 процентов больше, чем в прошлом
09:0025.01.2017г.
В среду в Севастополе облачно, без осадков
18:0024.01.2017г.
Эффективность работы растущего числа севастопольских чиновников уменьшается – общественник
17:4724.01.2017г.
Подозреваемый в убийстве севастопольского пенсионера задержан в Омске
16:3124.01.2017г.
Население Севастополя в 2016 году увеличилось за счет миграционного прироста почти на 12 тысяч человек
16:2924.01.2017г.
Севастопольские депутаты ввели льготы по взносам на капремонт домов для 3,7 тысяч пожилых горожан
15:0124.01.2017г.
«Наш Севастополь» станет площадкой консолидации горожан – Беседин
12:5824.01.2017г.
Вице-президент Союза строителей Севастополя поддерживает реализацию общественной инициативы «Наш Севастополь»
12:1024.01.2017г.
Севастопольское управление по делам молодежи и спорта намерено к 2030 году увеличить количество молодых горожан более, чем в два раза
12:0724.01.2017г.
Подрядчик оцифровал в городском архиве Севастополя почти две тысячи дел
12:0324.01.2017г.
Почти каждый пятый молодой севастополец готов переехать в другой регион - соцопрос
12:0124.01.2017г.
Севастопольские депутаты приняли в первом чтении закон о выборах губернатора, к которому у горожан много претензий
08:4717.07.2013г.
Пространство и время вице-адмирала Леонида Чулкова
Ветеран рассказал как прожил 100 лет...
10:4901.12.2016г.
Крымчанин Карякин проиграл матч за звание чемпиона мира по шахматам